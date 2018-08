Le Cercle arrache in extremis sa première victoire contre Lokeren

Gianni Bruno (4e, 7e) et Guévin Tormin (90e+2) ont donné au Cercle Bruges sa première victoire de la saison contre Lokeren (3-2). Mijat Maric (20e s.p.) et José Cevallos (64e) avaient entre-temps remis les deux équipes à égalité. Au classement, le Cercle compte quatre points comme Charleroi, qui s'est imposé à Eupen (1-4) et l'Antwerp, qui a fait match nul avec Courtrai (0-0). Gand-Zulte Waregem est également à l'affiche ce samedi.