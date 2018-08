Le Cercle (3-1 contre Zulte) toujours invaincu, Waasland-Beveren/Saint-Trond se termine par un partage (2-2)

Le Cercle n'en a pas mené large en début de rencontre. Paul Nardi a directement été enfermé sur un coup de coin (5e). Peu après, le gardien brugeois a été aidé par son défenseur pour bloquer Hamdi Harbaoui, qui s'était retrouvé dans une position incroyable (10e). Zulte était bien dans le match et le Cercle se cherchait. Cela ne l'a pas empêché de prendre l'avance par Johanna Omolo grâce à la complicité de Sammy Bossut (33e, 1-0). A la reprise, Zulte s'est encore montré le plus dangereux. Il a inquiété Nardi à plusieurs reprises par Mamadou Sylla (46e) et Thomas Buffel (50e) avant que Harbaoui n'égalise (53e, 1-1). Le Cercle avait chaud. Nardi s'est encore distingué sur une reprise de la tête de Timothy Derijck (62e) et sur un assaut de Theo Bongonda (64e). Une nouvelle fois, le Cercle s'est sorti de ce pétrin. Gianni Bruno a transformé un penalty accordé pour une faute d'Erdin Demir sur Dylan De Belder (72e, 2-1). L'attaquant liégeois a finalement signé son deuxième doublé (90e+3, 3-1).

A Waasland-Bereven/Saint-Trond, le coup d'envoi a été sifflé avec un quart d'heure de retard en raison de problème de transmission avec le VAR. Mais la rencontre a démarré à toute allure avec un but de Nana Opoku Amponah, qui a été préféré à Beni Bandibanga peu efficace jusqu'ici (8e, 1-0). Les visités ont continué à dominer mais s'exposaient aux contres des Trudonnaires. Davy Roef a dû s'étendre sur une tentative d'Alexis de Sart (17e) avant de sortir d'un plat du pied un envoi de près de Roman Bezus (20e). Mais le gardien waeslandien n'a pas eu l'ombre d'une chance quand Wataru Endo s'est retrouvé face à lui (32e, 1-1). La seconde période a débuté par une série d'approximations trudonnaires à laquelle Bezus a cru metre fin mais son but a été annulé après consultation du VAR (52e). Par contre, il n'y a pas eu de doute quand de Sart a donné l'avance à Saint-Trond (78e, 1-2). Mais Saint-Trond a engrangé un nouveau partage suite à l'égalisation instantanée de Denzel Jubitana (79e, 2-2). Au classement, Saint-Trond (4 points) est 10e et Waasland (3) 12e.