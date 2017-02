Le bilan du mercato en JPL

L'événement "choc" de ce mercato est à nouveau pour Anderlecht. Après Steven Defour et son départ (très controversé) chez les mauves en 2014, c'est le milieu de terrain et ex-capitaine du Standard, Adrien Trebel, qui a fait ses valises pour rejoindre les Anderlechtois. Le Sporting a déboursé environ trois millions d'euros pour le Français.

Au-delà de ça, pas de gros bouleversement chez les Mauves, si ce n'est l'échange de gardiens entre le club anderlechtois et le Deportivo La Corogne. Davy Roef, qui n'a pas convaincu, est prêté en Espagne tandis que Rubén Martínez Andrade, fait le chemin inverse.

Au Standard, on notera la venue des milieux de terrains Danilo Barbosa (SC Braga) et de Razvan Marin (Viitorul Constanta) pour remplacer Trebel. Par ailleurs, le transfert de Dieumerci Ndongala (Gand) doit permettre aux Rouches d'amener encore un peu plus de vivacité sur les ailes. Trois joueurs du club congolais TP Mazembe sont également venus renforcer l'effectif juste avant la fermeture du marché.

Au total, les Liégeois enregistrent 9 arrivées pour 18 départs ! Parmi ceux-ci, on notera les transferts de jeunes joueurs tels que Martin Remacle (Torino) et Dino Arslanagi? (Excel Mouscron), et les prêts de Beni Badibanga (Roda JC) et Jean-Luc Dompé (Eupen). D'autres locations n'ont pas été renouvelés, comme celles de Wallyson, Elderson ou Bahlouli. Les Liégeois auront donc fait un grand "nettoyage" lors de ce mercato hivernal.

Leader, le Club Bruges est certainement l'équipe qui a le plus investi dans des joueurs étrangers, venant des quatre coins du monde : Dorin Rotariu (Dinamo Bucarest, Roumanie), Lex Immers (Cardiff City, Angleterre), Helibelton Palacios (Deportivo Cali, Colombie) doivent aider les hommes de Preud'homme à conquérir le titre pour la deuxième saison consécutive. Dans le sens inverse, le Brésilien Felipe Gedoz retourne au pays à l'Atlético Paranaense (Brésil). Trois autres joueurs brugeois ont été prêtés à Saint-Trond : Boli Bolingoli, Sébastien Bruzzese et Brandon Mechele.

La Gantoise s'est également tournée vers l'étranger avec notamment les venues de Yuya Kubo (Young Boys), Lovre Kalinic (Hajduk Split) et Samuel Kalu (AS Trencin) qui se sont déjà montrés décisifs face à Bruges (2-0).

Mais les Buffalos ont aussi misé sur le marché belge avec Samuel Gigot et Biger Verstraete, débarqués de Courtrai tandis qu'Hannes Van der Bruggen fait le chemin inverse.

D'autres clubs ont préféré ne faire que de simples retouches à leur effectif : Charleroi a ainsi perdu Sotiris Ninis (Malines) mais à renforcé son secteur offensif avec Hamdi Harbaoui (Anderlecht) et Jordan Remacle (Antwerp). Des recrutements déjà payants : les deux joueurs ont marqué contre Zulte-Waregem pour offrir la victoire aux Zèbres (2-1).

En ce qui concerne Ostende (actuel 5e du championnat), Gohi Bi Cyriac a été prêté à Fulham (D2 anglaise) jusqu'en juin. Même s'il ne disposait plus beaucoup de temps de jeu, Ostende dispose tout de même désormais d'un attaquant de moins pour atteindre les PO1.

Toujours dans cette optique, Malines s'est montré calme avec la seule arrivée de Ninis et le départ de Dalibor Veselinovic en Corée du Sud.

Les transferts ont aussi été mouvementés à Genk. Léon Bailey a rejoint le Bayer Leverkusen où il a signé jusqu'en 2022 : un coup dur pour le club limbourgeois. À seulement 19 ans, le Jamaïcain avait déjà marqué 15 buts et délivré 21 passes décisives en 77 rencontres. Wilfred Ndidi a également quitté les Limbourg direction Leicester City, qui a déboursé 17 millions d'euros pour s'offrir ses services. Le médian nigérian a signé jusqu'en 2022. Pour compenser ces pertes, Genk a entre autres attiré le Néerlandais Jean-Paul Boëtius (FC Bâle), Pierre Désiré Zebli (Pérouse) ou Sander Berge (Valerenga) alors que l'ancien gardien Brugeois, Mathew Ryan, est arrivé en prêt de Valence (Espagne) suite à la blessure du titulaire entre les perches, Marco Bizot.

En vue d'assurer le maintien au plus vite, Eupen s'est attaché les services de quatre nouveaux: Jean-Luc Dompé (Standard) et Christian Brüls (Stade Rennais, France) ainsi que les jeunes Moussa Wague et Silas Gnaka (Aspire Academy). Rayon départ, seul Florian Taulemesse (AEK Larnaca) a quitté les Pandas.

L'Excel Mouscron, actuelle lanterne rouge, s'est aussi logiquement renforcé. Farouk Miya (Standard), Dino Arslanagic (Standard), Nathan Kabasele (Anderlecht) et Deivydas Matulevicius (FC Botosani, Roumanie) tenteront d'éviter la relégation des Hurlus.

Par Lorenz Blanco (st.)