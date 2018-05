Laurent Lemoine quitte définitivement Bruges pour Malines

Lemoine, âgé de 20 ans, a été pendant des années un joueur important des équipes de jeunes brugeoises. Mais il n'est pas parvenu à s'infiltrer dans le noyau A. Il a alors été prêté à Roulers, pensionnaire de D1B, où il a évolué à 17 reprises en équipe première.

La saison prochaine, il retrouvera donc la Proximus League, avec le relégué Malines.

"Lorsque Malines m'a appelé, je ne pouvais pas refuser", a expliqué Lemoine sur le site web du Malinwa. "L'offre, le projet, le nouveau stade, les fans incroyables... Dans ces conditions, cela ne me pose pas de problème d'évoluer une année de plus en deuxième division. Le jeu est moins technique, mais il est beaucoup plus physique qu'en Jupiler Pro League. Il faut également avoir du mental pour chacun des matches disputés. Tu joues souvent contre les mêmes adversaires et c'est un aspect qu'il ne faut pas sous-estimer. Il faut aborder chaque rencontre différemment, même si c'est contre la même équipe."

"L'ambition pour la saison prochaine est claire", a poursuivi Lemoine. "Nous voulons être champions et retrouver la Jupiler Pro League. "Malines est un club qui a toujours fait partie des bonnes équipes de D1A. En plus, je veux réellement jouer au plus haut niveau. A la fin de la saison avec Roulers, j'ai senti que j'étais prêt à franchir cette étape."