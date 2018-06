Laurent Ciman a quitté le groupe pour retourner en Belgique mais "reste en stand-by"

En effet, la FIFA permet à chaque sélectionneur national d'utiliser son joker médical jusqu'à 24 heures avant le coup d'envoi de son premier match de groupe, soit dimanche 17 heures pour la Belgique. Martinez a tenu à "remercier le professionnalisme" du défenseur et souligner "sa contribution à la préparation de l'équipe en vue du Mondial".

La situation de Laurent Ciman était liée aux évolutions des blessures de Vincent Kompany et Thomas Vermaelen. La décision de renvoyer le Liégeois en Belgique devrait donc être de bonne augure pour les deux défenseurs centraux. Kompany, capitaine de Manchester City, a été victime d'une blessure à l'aine lors de la rencontre de préparation des Diables contre le Portugal (0-0) le 2 juin dernier. Quant à Vermaelen, il s'est blessé aux ischio-jambiers à la mi-mai avec son club du FC Barcelone et n'a plus joué depuis.

Vendredi matin, ils étaient absents lors de la deuxième séance collective des Diables sur le sol russe afin de s'entraîner individuellement à l'hôtel. Le match de lundi contre le Panama pourrait encore tomber un peu trop tôt pour Kompany et Vermaelen. Les chances de Dedryck Boyata de jouer augmentent, lui qui a été titularisé lors du dernier match de préparation contre le Costa Rica et avait remplacé Kompany après sa blessure contre le Portugal.