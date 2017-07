La Tribune recherche un chroniqueur de moins de 18 ans

La vidéo a été publiée mardi dernier sur le site de la RTBF. Michel Lecomte et Benjamin Deceuninck y lancent un casting pour recruter un ou une jeune de moins de 18 ans pour assurer une chronique dans La Tribune. Les candidats ont jusqu'au 15 août pour envoyer une vidéo, basée sur le foot et le web, à latribune@rtbf.be. Originale, l'idée n'est pas totalement neuve. En France, le Petit Journal de Canal+ avait utilisé le même concept en engageant Panayotis Pascot. Toujours au lycée, l'ado de 17 ans avait vite attiré l'attention par ses interviews décalées. Il était même parvenu à faire signer un mot d'excuse pour son école à Karl Lagerfeld ! Ce casting pour La Tribune intervient également dans un contexte où la consommation des produits audio et télévisuels évolue et où les médias classiques sont obligés de se réinventer. Illustration? Mardi dernier, conférence de presse sur les programmes d'été de la RTBF. Une réflexion de Jean-Paul Philippot, administrateur général, attire l'attention. La RTBF veut désormais tenir compte des nouvelles manières de consommer les médias pour calculer les audiences. Elle compte y inclure le visionnage sur le web via des plates-formes comme Auvio, dont le succès est croissant. Deux exemples ? La dernière saison des Héros du Gazon, en baisse en télé, mais largement vue sur Auvio et le MotoGP. Les courses de motos permettent, selon la RTBF, de rajeunir la moyenne d'âge de son audience à...47 ans ! Le sport, produit pour les "seniors" ? La moyenne d'âge du téléspectateur télé du Tour de France tourne autour des 60 ans ! Les études le prouvent : globalement, la télévision est privilégiée par les plus de 50 ans. Les plus jeunes ont d'autres habitudes de consommation (tablettes, smartphones, streaming, etc.). Nouveau visage du programme Soirée pyjama (Ouftivi), Maeva a expliqué lors de la conférence de presse qu'elle n'avait pas la télé...chez elle ! Son âge ? 24 ans ! Le sport n'échappe pas à cette tendance globale. L'heureux ou heureuse élu(e) de La Tribune aura pour mission d'apporter de la fraîcheur mais aussi de séduire un public plus jeune en télé et sur le web...

Par Simon Barzyczak