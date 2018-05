La non-sélection de Radja Nainggolan, "un choix tactique" de Roberto Martinez

"C'est une décision tactique", a justifié Martinez. "C'est un super joueur. Mais nous jouons d'une manière spécifique. Il a un rôle spécifique dans son club, mais nous pouvons pas lui offrir ce rôle en équipe nationale. Je ne peux pas lui garantir le rôle qui lui convient le mieux. Nous avons beaucoup de joueurs offensifs dans le groupe, il faut le comprendre. La décision est basée sur les deux dernières années, pas sur les dernières semaines."

Martinez a rencontré le joueur à Rome. "Ma décision n'était pas encore prise avant ce voyage. Je voulais attendre la fin des rencontres de championnat avant de prendre ma décision. Il m'a donné son avis et je lui ai donné le mien. C'était une discussion franche et honnête. Je le respecte, ce n'est plus un jeune joueur et j'apprécie son opinion."

La relation entre le technicien espagnol et le médian de la Roma n'a pas été facile. Le 'Ninja' avait été écarté du groupe lors des sélections de septembre et d'octobre. Rappelé en novembre, il avait dû manquer les amicaux contre le Mexique et le Japon sur blessure. En mars, le public du stade Roi Baudouin avait réservé une ovation à Nainggolan lors de sa montée au jeu contre l'Arabie Saoudite. Nainggolan sort d'une saison aboutie en club. Avec la Roma, il a atteint les demi-finales de la Ligue des Champions. Son compteur personnel cette saison est de 6 buts et 11 passes décisives en 42 rencontres, toutes compétitions confondues.

Radja Nainggolan a mis un terme à sa carrière internationale, a annoncé le joueur de la Roma lundi, peu après l'annonce de sa non-sélection pour le Mondial en Russie.

Mirallas et Origi non repris: "une décision difficile" pour Martinez

Kevin Mirallas et Divock Origi n'ont pas été repris par Roberto Martinez dans sa liste de 28 joueurs pré-sélectionnés pour le Mondial 2018 dévoilée lundi à Tubize. "C'est une décision difficile", a reconnu le sélectionneur.

Roberto Martinez a finalement dévoilé une pré-sélection de 28 joueurs et non sa sélection de 23 comme attendu. "Nous devons créer un groupe compétitif. C'est vrai qu'il y a quelques mois, l'idée était de commencer la préparation avec 23 joueurs, mais la situation de quatre joueurs (Thomas Vermaelen, Michy Batshuayi et les frères Romelu et Jordan Lukaku) doit être surveillée sur base des rapports médicaux", a expliqué Martinez.

"Nous allons utiliser les deux semaines qui restent pour qu'ils se rétablissent complètement. Pour l'instant, ils récupèrent bien, les informations sont positives. En attendant, nous devons rester ouvert d'esprit. Le temps peut jouer entre nos faveurs."

Deux habitués des Diables Rouges sont absents de cette liste, Kevin Mirallas et Divock Origi. "C'était une décision très difficile. Les deux joueurs apprécient l'équipe nationale, aiment être en équipe nationale et ont toujours été exemplaires. Mais tu dois être neutre et prendre la décision pour le bien de l'équipe. Les deux joueurs ont connu une saison difficile. Il y a une forte concurrence à leur place. C'était dur de les laisser hors de la sélection." Nacer Chadli est lui repris, malgré un temps de jeu réduit cette saison. "Avec Chadli, c'est très facile. Ses performances en équipe nationale ont été très bonnes. Il peut jouer à trois positions dans notre système. Tu as besoin de spécialistes, et il nous apporte ça. Nous sommes au courant de sa situation médicale, nous avons eu des rapports constants avec son club. Nous savons ce qu'il se passe quotidiennement et il a bien travaillé ces deux derniers mois. Il n'a peut-être pas beaucoup joué, mais il est 'fit'. Et il sera frais au Mondial. Notre département médical est positif à son sujet.