La Gantoise vise un ticket européen, Genk aborde les play-offs sans pression

"Nous devons déjà être contents d'être en play-offs I", déclare Michel Louwagie, le manager gantois. "Quand on n'a que 6 points en 9 matches, il faut revoir ses objectifs mais depuis l'arrivée d'Yves Vanderhaeghe, nous avons pris 44 points en 21 matches".

Après le déplacement à Anderlecht, ce sont des duels face à Bruges et au Standard qui attendent les Gantois. "On pourra déjà tirer un premier bilan après ces matches", selon Louwagie. "Nous sommes 4e. En principe, la 2e place est possible, mais je remarque qu'Anderlecht est très ambitieux. Nous jouerons encore trois fois à domicile dans les cinq derniers matches, c'est important. Mais nous ne devons pas rêver du titre. Nous nous concentrons sur un ticket européen. Toutes les grosses équipes sont en play-offs I, il peut donc y avoir des surprises. Les play-offs s'annoncent difficiles".

Genk abordera pour sa part les play-offs I sans ambition spécifique. "Mais tout est ouvert pour les places 2 à 6", selon Dimitri De Condé, le directeur technique de Genk.

Les Limbourgeois ont pour l'instant l'esprit tourné vers le Stade Roi Baudouin, où ils affronteront le Standard samedi en finale de la Coupe de Belgique. "C'est bien qu'il y ait cette finale. Si elle nous permet de nous qualifier pour la Coupe d'Europe, nous serons peut-être partis pour une belle série. Tout est ouvert entre la 2e et la 6e place. Nous ne visons pas plus haut. Nous jouerons chaque match pour la victoire".