La Gantoise et Charleroi en playoffs I, déception pour Malines et Genk

La Gantoise (7e, 47 points au coup d'envoi) et Malines (5e, 48 points) s'affrontaient à la Ghelamco Arena dans ce qui ressemblait à une finale pour une place dans le top-six. Perbet (32e) et Kubo (45e) donnaient un double avantage aux Gantois. Samuel Kalu (46e) mettait La Gantoise à l'abri en début de deuxième mi-temps. Le score n'évoluait plus (3-0).

A Lokeren, Charleroi (6e, 48 points) n'avait besoin que d'un point pour se placer dans le top-six. Les 'Zèbres' ont terminé la rencontre à dix après le rouge reçu par Marcq (78e, double avertissement). Malgré l'infériorité numérique Charleroi n'a pas tremblé et obtenu le point nécessaire (0-0).

Genk (8e, 45 points) n'avait pas d'autre choix que de s'imposer à Westerlo et espérer de bonnes nouvelles des autres stades. Les Limbourgeois réussissaient la première partie de la mission, en marquant rapidement par Samatta (7e). Buffel (27e) et Colley (62e) creusaient l'écart. Malinovskiy fixait le score à 0-4 (90e+2).

La Gantoise (50 points) et Charleroi (49 points) décrochent les deux derniers tickets mis en jeu ce dimanche. Les Gantois dépassent même Ostende (50 points), accroché 2-2 au Standard, et terminent cette phase classique en quatrième position grâce à une meilleure différence de buts (+16 contre +15). Charleroi est sixième et disputera les playoffs I pour la deuxième fois en trois ans. Malines et Genk (tous deux 48 points) devront se contenter des playoffs II.

A noter que Zulte Waregem, victorieux 1-3 à Eupen, termine troisième (54 points).