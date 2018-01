La Gantoise bat le Club de Bruges et lui inflige sa 3e défaite de la saison en championnat

Les 'Buffalos', qui restaient sur deux victoires à domicile contre les Blauw en Zwart, se sont procurés les premières occasions de la rencontre mais Mamadou Sylla, bien lancé en profondeur, n'a pas pu trouver le cadre (19e) et a vu sa tête arrêtée par Gabulov (21e). Le Club a réagi timidement par l'intermédiaire d'un tir à distance de Vanaken. Malgré sa domination, l'équipe d'Yves Vanderhaeghe n'a pas trouvé la faille en première période.

Il aura fallu attendra la dernière demi-heure pour voir des buts à la Ghelamco Arena. Sur un corner de Thomas Foket, Andrijasevic a placé, via le poteau, une tête hors de portée du gardien brugeois (1-0, 65e), marquant son deuxième but de la saison. Gand va ensuite faire le break sur un penalty pour une légère faute de Stefano Denswil sur Roman Yaremchuk. Si Gabulov a bien arrêté la tentative de Samuel Gigot, il n'a rien pu faire contre Samuel Kalu, à l'affut du ballon repoussé (2-0, 78e). Dans la foulée, Bruges aurait pu réduire le score mais Diaby et Dennis n'ont pas trouvé le chemin des filets, Lovre Kalinic et Gigot sauvant miraculeusement leur camp sur la ligne (80e).

Au classement, Bruges reste, malgré sa défaite, largement en tête avec 57 points. Charleroi suit avec 46 unités. La Gantoise profite de son succès pour dépasser l'Antwerp (37 pts) et ainsi lui ravir la 4e place (39 pts). A 18 heures, le Standard (11e, 29 pts) accueillera Anderlecht (3e, 44 pts) dans le 'Clasico' du championnat.