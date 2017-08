LA Galaxy confirme le transfert de Jelle Van Damme à l'Antwerp

Van Damme jouait en Californie depuis janvier 2016 après avoir joué quatre saisons et demie au Standard. Diable Rouge à 31 reprises, Van Damme souhaitait rentrer en Belgique pour des raisons familiales. Il souhaitait voir davantage son fils Cruz (7 ans) et sa fille Cleo (6 ans) qu'il a eus avec son ex compagne Elke Clijsters. Début août, l'ancien joueur de l'Ajax et d'Anderlecht avait avoué être en contact avec des clubs belges.

Van Damme a joué successivement en Belgique au Germinal Beerschot, Anderlecht et Standard. Il a entre-temps évolué à l'Ajax, Southampton, au Werder Brême et à Wolverhampton.

Il a signé un contrat de 2 ans au Great Old. L'Antwerp a payé 200.000 euros (235.000 dollars) au LA Galaxy pour acquérir ses services.