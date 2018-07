"La fois prochaine, on reviendra. Avec une coupe"

La Ville de Bruxelles et l'Union belge de football avaient un peu hésité à organiser une fête sur la Grand-Place. Comme l'équipe belge qui avait terminé quatrième au Mexique, en 1986, cette génération dorée méritait certes un tel accueil. Il y a quatre ans, lorsque les Diables Rouges avaient été éliminés en quarts de finale au Brésil, cette idée avait déjà été lancée avant d'être aussitôt rangée au placard : après la prestation décevante face à l'Argentine, cette levée d'internationaux ambitieux n'avait pas le coeur à la fête. On craignait donc un peu que le match pour la troisième place face à l'Angleterre to...