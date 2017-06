La Belgique s'impose sans forcer contre la Tchéquie

La Belgique, qui restait sur deux partages contre la Grèce (1-1) puis en Russie (3-3), se devait de montrer un visage plus conquérant contre la Tchéquie. Avec Michy Batshuayi et Romelu Lukaku d'entrée de jeu, les Diables Rouges de Roberto Martinez sont très bien rentrés dans la rencontre. La première véritable occasion est venue de la tête de Lukaku, bien servi sur corner par Kevin De Bruyne (8e). Quelques minutes plus tard, Lukaku a trouvé le poteau adverse sur une nouvelle tentative de la tête (14e).

Très actif depuis le début de la rencontre, Michy Batshuayi a ouvert le score. Bien servi par Lukaku, l'attaquant de Chelsea s'est débarrassé de son défenseur d'un subtil crochet avant d'ajuster le gardien adverse d'une frappe croisée (1-0, 25e). Alors que la Tchéquie ne s'était pas montrée dangereuse, Courtois a encaissé suite à une relance mal négociée par Kevin De Bruyne. Dépossédé du ballon, il a permis à deux Tchèques de se présenter face à Courtois. Michael Krmencik ne s'est pas fait prier pour égaliser (1-1, 29e). Suite à un beau mouvement collectif, Patrick Schick a trouvé le poteau belge sur une frappe enroulée (35e).

Après cinq changements effectués à la mi-temps, la Belgique s'est remis sur de bons rails grâce à Marouane Fellaini. Idéalement trouvé par Dries Mertens sur un corner, le joueur de Manchester United a fait mouche d'une tête croisée (2-1, 52e). Alors que le rythme de la rencontre a sensiblement baissé en seconde période, Thibaut Courtois a été sauvé une deuxième fois par son poteau sur un envoi de Tomas Soucek (79e). Christian Benteke a hérité de deux occasions (81e et 83e), en vain.

Vendredi, la Belgique affrontera l'Estonie à Tallin (20h45) dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2018 en Russie. Après cinq journées, la Belgique est en tête du groupe H avec 13 points, devant la Grèce (11) et la Bosnie-Herzégovine (10). L'Estonie est 5e avec 4 unités.