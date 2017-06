La Belgique pourrait bientôt jouer ses matches à domicile... à l'étranger

La location du stade Roi Baudouin prend fin en 2018 et celle-ci coûterait trop cher. Le projet de construction d'un nouveau stade national est actuellement à l'arrêt et aucune autre enceinte belge ne peut proposer une capacité d'au moins 40.000 places.

"Il reste une solution: jouer à l'étranger, a expliqué Gérard Linard au quotidien Het Laaste Nieuws. Il y a des stades en France et aux Pays-Bas... Je ne dis pas que l'on doit le faire, et je ne sais pas si c'est faisable, mais c'est un dossier sur lequel nous devons nous pencher".

"Nous avons besoin d'un stade d'une capacité de 40.000 places sinon nous faisons trop de pertes. C'est tout ce qui importe. Nous verrons si un nouveau stade sera construit, si l'ancien sera rénové ou si deux ou trois clubs agrandissent leur stade. Nous devrions donc pouvoir jeter un coup d'oeil à l'étranger", a argumenté le nouveau président élu le week-end dernier.

Cette hypothèse n'a pas été bien accueillie par le président du principal club de supporteurs des Diables Rouges.

"On ne peut tout de même pas faire jouer l'équipe nationale à l'étranger. On va être ridicule. On va être la risée de l'Europe", s'est offusqué Michael Vandersteen.

La construction d'un nouveau stade national dans l'optique de l'Euro-2020 fait l'objet de vives polémiques depuis plusieurs mois. Le dossier est pour le moment enlisé dans différents conflits d'ordre linguistiques, politiques ou urbanistiques.