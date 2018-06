La Belgique est prête "à 100 %" pour le match contre le Panama

"Nous sommes prêts à 100 % pour ce match contre le Panama", a déclaré le sélectionneur fédéral Roberto Martinez après la rencontre. "On a vu la différence par rapport au premier match de préparation contre le Portugal. Par exemple, le jeu entre Eden Hazard et Dries Mertens était bien meilleur. Chaque jour, nous avons travaillé pour aller de l'avant, mais nous devrons encore grandir dans nos trois matches de poules. Ce n'est qu'après que nous saurons exactement où nous en sommes. Mais je peux déjà dire maintenant que nous sommes prêts pour la Coupe du monde".

Les Diables ont été mené 0-1, encaissant leur premier but en match de préparation. "Nous avons alors élevé le rythme, j'ai vu des joueurs prendre leurs responsabilités. L'intensité a augmenté et à partir de ce moment, j'ai vu une équipe qui n'avait plus aucun doute. Nous avons été très concentrés et n'avons plus donné d'occasions à l'adversaire", dit Martinez.

L'équipe qui a débuté lundi face au Costa Rica devrait constituer le onze de départ face au Panama. Cela signifie que Dedryck Boyata sera le premier remplaçant en cas d'indisponibilité de Vincent Kompany ou Thomas Vermaelen, ou si l'un des deux est épargné en début de tournoi.

"Boyata s'est bien adapté aux circonstances aujourd'hui", selon le fédéral. "Dendoncker a joué de nouveau comme il l'avait fait à Anderlecht et Ciman a une grande responsabilité dans la clean sheet contre l'Egypte. Alderweireld est frais après sa lourde saison à Tottenham et Jan Vertonghen nous a apporté son expérience".

"La préparation est réussie" Michy Batshuayi a marqué le dernier but lors de ce match de préparation. "On a vu des bonnes choses aujourd'hui", déclare Michy Batshuayi, qui a planté son 7e but sous le maillot des Diables Rouges, à l'occasion de sa 16e cap. L'ancien Standardman est monté au jeu à la 52e minute en remplacement de Dries Mertens, et s'est retrouvé en attaque aux côtés de Romelu Lukaku. "Ce n'est pas la première fois qu'on joue ensemble", dit-il. "On peut dire que notre préparation est réussie. Je suis excité à l'idée de disputer la Coupe du monde".