La 8e journée débute jeudi en playoffs I

Le dernier weekend a relancé les playoffs I. En s'imposant 1-2 à Bruges, Anderlecht est revenu à 2 points du leader brugeois. Quelques heures plus tard, en écrasant Genk 5-0, le Standard a maintenu à 2 points l'écart le séparant des Bruxellois.

Les trois premiers du classement se tiennent désormais en 4 points: le FC Bruges est 1er avec 42 unités, devant Anderlecht (40) et le Standard (38).

Les trois matches de la 8e journée auront lieu jeudi, à commencer à 14h30 par le Classico entre Anderlecht et le Standard. Les Mauves n'ont battu qu'une fois les Rouches cette saison, en s'imposant 1-0 le 1er octobre. Le Standard a gagné le dernier Classico joué au Parc Astrid, en battant le Sporting 0-1 en 8e de finale de la Coupe fin novembre. Les Liégeois sont aussi sortis vainqueurs du dernier duel entre les deux frères ennemis du football belge, en battant le RSCA 2-1 le 18 avril dernier en POI. Mais après sa victoire au Jan Breydel, Anderlecht devra confirmer face aux troupes de Sa Pinto pour rester dans la course au titre et/ou conserver sa 2e place, dont le Standard pourrait s'emparer en cas de victoire jeudi.

Bruges aurait pu fêter son 15e titre jeudi à Charleroi s'il avait battu Anderlecht. Ce sera dans un autre état d'esprit que les Gazelles se rendront à Charleroi (18h00). Les troupes d'Ivan Leko, qui avaient écrésé le Sporting carolo 6-0 lors de la 4e journée, ont vu leur avance fondre comme neige au soleil et doivent maintenant jouer deux fois en déplacement: jeudi à Charleroi et dimanche au Standard.

Charleroi a signé vendredi sa 2e victoire en POI à Gand (0-1) et pointe au 4e rang avec 33 points, ce qui permet aux Zèbres d'encore croire au ticket européen.

La Gantoise aussi peut encore rêver d'Europe. Les Buffalos sont 5e à 1 point de Charleroi. Ils se rendront jeudi soir (20h30) à Genk, 6e à une unité de Gand.

En playoffs II, les débats commenceront mardi dans le groupe A, dominé par Zulte Warerem. Solide leader avec 7 points d'avance sur Courtrai, le Essevee recevra Waasland-Beveren, 6e avec 5 points.

Mouscron (7 pts) accueillera le Lierse (7 pts), qui fait actuellement davantage parler de lui pour ses problèmes de licence et sa probable disparition.

OHL (9 pts) aura la visite de Courtrai (12 pts).

Dans le groupe B, on jouera mercredi soir (20h30). Les trois matches sont Saint-Trond - Beerschot-Wilrijk, Ostende - Lokeren et Antwerp - Eupen. Lokeren domine le groupe avec 14 points devant l'Antwerp (11), Saint-Trond (10), Eupen (8), Ostende (8) et le Beerschot-Wilrijk (4).