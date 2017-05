La 2e place au Club Bruges ou à La Gantoise ?

Si le 'titre' de vice-champion n'a qu'une valeur symbolique, le billet pour le 3e tour qualificatif de la Ligue des Champions suscite tous les intérêts. Les hasards du calendrier ont pour conséquence que les deux précédents champions de Belgique se retrouvent dimanche à 14h30 au stade Jan Breydel. Outre l'avantage de jouer devant leurs supporters, les hommes de Michel Preud'homme aborderont la rencontre avec un point d'avance au classement.

Un partage face aux Buffalos suffira donc aux Brugeois pour sauver leur saison. La mission ne sera pas aisée pour autant. Les hommes de Hein Vanhaezebrouck ont refait le plein de confiance en dominant Zulte Waregem 5-2, de quoi oublier le partage contre Charleroi (1-1) et la défaite à Ostende (4-3). Bruges reste lui sur un revers à Ostende (2-1).

Anderlecht fêtera au même moment son 34e sacre en accueillant Ostende, assuré de disputer le barrage contre le vainqueur des play-offs 2. Zulte Waregem a l'occasion d'éviter la 6e et dernière place des play-offs en accueillant Charleroi qui a manqué son 2e objectif de la saison: la 4e place et une porte d'entrée pour l'Europa League.

En play-offs 2, tout semble joué. Dans le groupe A, Malines doit s'imposer par six buts d'écart sur le terrain de Saint-Trond, ce vendredi soir, pour priver les Canaris de la 1e place. Standard/Lierse et Union/Waasland-Beveren complètent le programme de vendredi. Le Racing Genk est certain depuis longtemps de s'imposer dans le groupe B. Samedi soir, il termine son parcours à Lokeren. Une victoire lui permettrait d'afficher un impressionnant 28 points sur 30. De quoi aborder la finale des PO2 contre Saint-Trond dans les meilleures conditions. Mouscron/Courtrai et Roulers/Eupen se joueront aussi samedi soir.