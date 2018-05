L'Union belge ne changera pas sa campagne marketing

Radja Nainggolan figure sur des affiches avec l'inscription #redtogether. La campagne marketing a été lancée il y a un petit temps et ne sera pas adaptée malgré l'absence du 'Ninja' dans la présélection de Roberto Martinez.

"Notre campagne #redtogether reste inchangée", a expliqué Cornez. "Cela vaut pour les Diables Rouges, mais aussi pour les autres équipes nationales et les autres acteurs du football belge. Avec cette campagne, nous voulons mettre en avant l'équipe et la cohésion. L'URBSFA doit-elle adapter la campagne à chaque fois qu'un joueur est retiré à cause d'une blessure?"

"Nainggolan a aidé les Diables Rouges durant les qualifications, mais il y a aussi d'autres joueurs. Divock Origi n'est pas repris. Sa non-sélection ne change rien à notre campagne."

Les sponsors et autres partenaires de l'Union belge peuvent eux-mêmes choisir d'inclure ou non Nainggolan dans leurs actions marketing. "Bien sûr, ils décident eux-mêmes comment réaliser leur campagne, l'URBSFA n'a rien à dire à ce sujet", a ajouté Cornez.