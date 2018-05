L'Union belge appelle "à soutenir les Diables Rouges d'une seule voix"

"Plus que jamais nous appelons notre douzième homme à soutenir nos Diables Rouges d'une seule voix", a indiqué l'Union Belge. "Tant les joueurs, le staff que le coach sont particulièrement motivés à faire de ce Mondial un grand succès. Ce n'est cependant qu'avec le soutien de tous les supporters qu'ils seront en mesure de le réaliser. Ce n'est que de cette façon que nous pourrons concrétiser notre ambition commune : la finale en Russie."

Roberto Martinez a dévoilé lundi une présélection de 28 joueurs. Depuis lors, l'absence de Nainggolan alimente les débats. De nombreux supporters ont fait part de leur mécontentement. "Cette présélection n'a pas été accueillie de façon positive par tout le monde", reconnait l'Union belge. "L'URBSFA tient à signaler qu'elle comprend cette réaction. C'est la meilleure preuve que les supporters des Diables Rouges sont des passionnés qui se sentent concernés par leur équipe."

L'Union belge rappelle qu'elle vient de prolonger le contrat de Roberto Martinez. "Nous avons pris cette décision parce que nous estimons qu'il est la bonne personne pour diriger les Diables Rouges. Cela signifie qu'il est de son ressort de faire les choix stratégiques et tactiques en matière d'accompagnement, d'entraînement et évidemment lorsqu'il s'agit de sélectionner le noyau en vue des matches internationaux. C'est la raison pour laquelle nous comptons sur le coach, le staff et les Diables Rouges pour atteindre les sommets en Russie."