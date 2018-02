L'Union belge a lancé une nouvelle campagne #REDTOGETHER

Un spot vidéo "Jamais seul, toujours ensemble" lance officiellement la nouvelle campagne de l'URBSFA. "Ce ne sont pas seulement les Diables Rouges qui sont mis en lumière, mais également d'autres acteurs impliqués dans notre football: les Red Flames, les Espoirs (-21), les équipes nationales de futsal, les différentes équipes nationales de jeunes, les équipes nationales handifoot, les Belgian Homeless Devils et Flames ou encore les staffs, les supporters et les partenaires commerciaux", précise Pierre Cornez le porte-parole de l'Union belge. "Le football a un pouvoir fédérateur et somme le dit Romelu Lukaku à la fin de la video: WE ARE #REDTOGETHER."

"Bien évidemment, cette campagne sera utilisée pour promouvoir et soutenir nos Diables Rouges en vue de la Coupe du Monde en Russie, mais elle sera également utilisée dans un cadre beaucoup plus large et à plus long terme. C'est un choix réfléchi, car notre objectif est d'intégrer des acteurs de différents environnements inhérents au football. Il est essentiel que nous, Belges, restions toujours soudés dans les bons et les mauvais moments. Ce n'est que comme cela que nous pourrons réaliser de grandes choses."