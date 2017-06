L'entraînement des Diables Rouges débutera par une minute de silence

Les Diables Rouges vont participer à leur dernier entraînement dimanche après-midi avant d'affronter la République Tchèque en match amical lundi soir à Bruxelles. Il n'a pas encore été dit si une minute de silence sera observée en amont de la rencontre.

Parmi les sept Diables Rouges qui vivent à Londres, on retrouve le capitaine Eden Hazard. "Nos pensées vont d'abord aux familles et aux amis des victimes", a expliqué le joueur de Chelsea. "Ça me rend particulièrement triste. Ça s'est aussi passé à Manchester, à Bruxelles et en France. Ça arrive beaucoup trop souvent. Beaucoup de coéquipiers vivent à Londres. C'est un moment compliqué à vivre pour l'Angleterre".

Le sélectionneur national Roberto Martinez s'est également montré touché par cette nouvelle attaque perpétrée au sein de la capitale britannique. "Nous étions tous choqués", a-t-il déclaré. "Je suis triste, inquiet et déçu. Par respect pour les victimes, nous allons débuter notre entraînement par une minute de silence".

L'attentat perpétré à Londres samedi soir a fait 7 morts et une cinquantaine de blessés. Les trois assaillants ont tous été exécutés par la police londonienne.

Pas d'Origi pour affronter la République Tchèque

Pratiquement remis de sa blessure au mollet, l'attaquant de Liverpool semble toutefois être trop court pour aider ses coéquipiers lundi soir face à la République tchèque. "Il évolue très bien, mais ce n'est pas opportun de l'aligner lundi et de le laisser jouer", a fait savoir Roberto Martinez qui comptera sur son joueur pour affronter l'Estonie vendredi dans le cadre de la 6e journée de la phase qualificative pour le mondial 2018 en Russie.

En raison de diverses obligations avec leurs clubs respectifs, Laurent Ciman et Axel Witsel seront également absents pour le rendez-vous des Diables lundi soir. "Entre temps, Witsel a quitté la Chine pour nous rejoindre. Mais il a une rencontre complète dans les jambes et ne jouera pas lundi. Nous attendons l'arrivée de Ciman dimanche soir", a poursuivi l'Espagnol.

Après le match amical de lundi soir, les Belges prendront la route de Tallinn pour y disputer un match qualificatif pour la Coupe du Monde 2018 face à l'Estonie. Les Diables Rouges sont actuellement leaders du groupe H avec 13 points acquis sur 15. Ils comptent deux points d'avance sur la Grèce (11) et trois sur la Bosnie-Herzégovine (10).

25.000 tickets ont été vendus

La Belgique affrontera la République Tchèque en match amical lundi soir (20h45) au stade Roi Baudouin à Bruxelles. Pour cette rencontre, 25.000 tickets ont été vendus. C'est ce qu'a fait savoir l'Union belge de football (URBSFA) dimanche après-midi à Tubize.

Vendredi après-midi, 24.200 tickets avaient été vendus. Deux jours plus tard, le total des tickets délivrés s'élève désormais à 25.000. L'URBSFA s'attend à devoir accueillir entre 27 et 28.000 supporters le soir du match. Des billets seront encore disponibles sur le site internet de l'Union belge jusque 14h lundi.