L'arbitrage vidéo également présent lors des rencontres de play-offs I

Le Conseil d'administration de la Pro League, où siégeaient pour la première fois Patrick Janssens (KRC Genk) et Luc Devroe (KV Ostende), s'est réuni jeudi. Il a été décidé de demander à Johan Verbist, responsable de l'arbitrage pour le football professionnel belge, d'étendre les tests du VAR dès cette saison.

En plus des 48 matches déjà prévus (soit 3 matches à domicile par club), le VAR devrait intervenir pour les 30 rencontres de play-off 1, la finale de POII, la finale POI-POII, la finale de la Croky Cup et les deux finales de Proximus League. Les coûts complémentaires seront supportés via la Pro League par les clubs concernés.

Entré en vigueur cette saison en Belgique, l'arbitrage vidéo a été utilisé pour la première fois en Belgique lors de la Supercoupe entre Anderlecht et Zulte Waregem le 22 juillet dernier.