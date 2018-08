L'Antwerp tenu en échec par Courtrai, qui n'a pas tiré une fois au but

L'Antwerp et Courtrai ont fait match nul dans un match comptant pour la deuxième journée du championnat de Belgique de football. Au classement, les Anversois ont 4 points tout comme Charleroi, qui s'est imposé 1-4 à Eupen plus tôt dans la journée. Les Kerels, qui n'ont pas tiré une seule fois au but, comptent un point. Cercle Bruges-Lokeren et Gand-Waregem sont également à l'affiche ce samedi.