"L'Antwerp est à un tournant"

Un sympathique Sinjoor prend une bière à une terrasse en ville avec le maillot de l'Antwerp. Nous lui demandons s'il n'a pas peur et il nous répond en riant : " Non monsieur, c'est le bon club, hein. " L'ami qui l'accompagne nuance : " En fait, dans le centre-ville, on ne parle pas tellement de football. Il y a des cafés de supporters du Beerschot et d'autres de supporters de l'Antwerp mais l'ambiance foot, c'est plutôt aux alentours des deux stades qu'on la ressent : à Deurne et au Kiel. " Une discussion s'ensuit, d'autres s'en mêlent : c'est parti pour quelques heures.

...