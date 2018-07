L'âge du bronze avant l'âge d'or ?

The summer of love (for football) : c'est ainsi que les Anglais ont décrit leur tournoi, qui s'est terminé par une défaite contre la Belgique. Comme lors du match de poule. Les Anglais ont joué sept matches en Russie, ils en ont perdu trois et ont concédé un partage (transformé en victoire après les tirs au but). Ils possèdent en Harry Kane le meilleur buteur du tournoi, mais en fait, ils n'ont bien joué que dans les deux premiers matches de poule. Leur prestation contre la Suède, en quart de finale, était honnête, sans plus.

