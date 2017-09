L'actu de Sébastien Dewaest

La mère d'un garçon de 3 ans a rédigé sur son blog une lettre ouverte pour dénoncer le fait que son fils a été refusé à l'attraction "Princesse pour un jour" de Disneyland Paris. Pourquoi c'est grave un homme qui joue à la dinette ?

Pour moi, ce n'est pas grave. J'ai une petite fille de 4 mois et j'aimerais bien qu'elle fasse des sports de combat plus tard. Ce n'est pas pour ça que nous aussi, on n'a pas du mal à éviter de tomber dans les clichés. Sa chambre est rose, ses peluches aussi, mais c'est comme ça, les petites filles aiment le rose.

Invité au Vatican, un élu catholique vénézuélien a profité de la présence du Pape pour demander sa femme en mariage. La dernière fois que t'as profité de ta situation pour t'offrir un kiffe ?

Ben, figure-toi qu'il est déjà arrivé 2, 3 fois qu'on me paye le resto quand on me reconnaît dans un endroit. Parfois même, on m'appelle pour me demander si on peut m'envoyer des fringues pour les porter en public.

Un présentateur de Fox News a prétendu qu'un requin avait été vu dans les inondations de Houston (Texas). Moqué sur les réseaux sociaux pour avoir repris une fake news bien connue, le présentateur n'a pas amélioré la réputation de la chaîne américaine pourtant regardée par des millions d'Américains. Toi, c'est quand la dernière fois que tu as eu honte de regarder la télé ?

Déjà, tout ce qui est télé-réalité, je zappe direct, mais je suis un grand fan de mangas type Dragon Ball et Naruto, mais je n'en ai pas forcément honte. Par contre, je regarde beaucoup de foot à la télé. Et ce n'est pas toujours une partie de plaisir. Ma dernière purge en date ? Le 0-0 entre Gand et Anderlecht.

Des chercheurs de l'université de Rochester (États-Unis) ont découvert un lien étonnamment fort entre la capacité à dire des gros mots et une intelligence supérieure. La dernière fois que tu t'es senti au-dessus du lot ?

Avec ma femme, on discute souvent de l'actualité et je la surprends souvent en pouvant répondre à quelques-unes de ses questions. Elle aime bien me chambrer avec des trucs du genre : "Mais, t'étais pas footballeur toi ?"

Des centaines de personnes se sont agglutinées, ce lundi, devant un fast-food de Manille (Philippines). La raison ? Le restaurent proposait exceptionnellement des burgers à 13 centimes au lieu de 2.38 € aux 80 premiers clients de la journée. Est-ce qu'un coup de pub, c'est forcément un coup de p... ? Version plus soft : "La dernière fois que tu t'es senti humilié par la publicité ?"

Les publicitaires feraient n'importe quoi pour attirer la foule. Juste après avoir touché mon premier salaire de footballeur pro, j'ai été claquer 1200 € pour un polo Louis Vuitton et une paire de chaussures Gucci. Pour faire comme tout le monde. J'ai regretté ce craquage avant même d'être rentré chez moi.

Un dealer de 19 ans a été interpellé plutôt facilement à Toulouse. Dans sa fuite, il a oublié sa carte d'identité dans son sachet de cannabis. Ta dernière maladresse qui t'a coûté cher ?

Je viens de signer à Genk. Je finis mon 1er entraînement et comme je suis encore à l'hôtel, je me dirige vers le centre-ville pour manger un bout. Je retire 300 € pour être tranquille pour la semaine. Quelques instants plus tard, mon téléphone sonne, je dépose mon portefeuille sur un banc à côté de moi puis je me dirige vers le resto. Au moment de payer, mon franc tombe, mais je n'avais plus rien. Impossible de payer le resto ni de sortir ma voiture du parking, j'étais bloqué. J'ai dû aller demander un prêt de 100 € à ma banque le temps de tout mettre en ordre.

"Comment nouer une cravate ?" Telle est la question la plus régulièrement posée sur le moteur de recherche américain Google. Toi, c'est quand la dernière fois que t'as fait appel à ton père pour nouer ta cravate ?

Héhé, moi aussi, j'ai déjà tapé ça sur Google, comme quoi... Mais je ne sais toujours pas le faire. Il y a des gens très bien au club pour cela. Le kiné ou Jakub Brabec qui fait ça très bien aussi, mais je n'ai jamais demandé ça à mon père.