L'actu de Mikaël Tirpan

Le 15 août, en plein milieu du journal télévisé de 22 h de la BBC, un employé s'est fait surprendre en direct en train de regarder un film porno en régie. Le moment de vie que tu préférerais ne jamais avoir vécu ?

Il y en a des tonnes, étant donné que je suis quelqu'un de très vite mal à l'aise en public. Des situations comme ça, j'en ai connu des dizaines.

La pire de toutes ? À 14 ans, j'ai dû jouer le manchot dans Quasimodo pour une pièce de théâtre à l'école. C'était une horreur. Depuis, je me suis promis de ne plus jamais remonter sur les planches.

Deux ados de 12 et 13 ans se sont laissés enfermer dans un supermarché d'East Kilbride, en Écosse, à sa fermeture. Retrouvés 4 heures plus tard, l'addition finale s'est élevée à plus de 330 euros, dépensés en produits alimentaires et en alcool. Ta plus grosse connerie d'ado ?

J'en ai fait des conneries. On dit toujours que si ma mère a des cheveux gris aujourd'hui, c'est de ma faute.

Un jour, en classe, j'ai coupé les cheveux d'un mec en plein cours. Le gars aimait bien ma coupe de cheveux et je lui avais fait croire que je me les coupais moi-même. Résultat, il est revenu avec la boule à zéro le lendemain (rires).

Trois mois et demi après son élection, la cote de popularité d'Emmanuel Macron est inférieure à celle de François Hollande à la même époque il y a 5 ans. Toi, c'est quand la dernière fois que tu t'es fait berner ?

Il n'y a pas si longtemps. J'étais censé partir en vacances avec Noë Dussenne, mais il m'a planté au dernier moment pour aller au Doudou à Mons !

J'étais dégoûté, du coup, je n'ai même pas pris de vacances cet été. Je dois être le seul footballeur qui ne part pas en vacances.

Scandale en Australie au moment d'apprendre que le vice-Premier ministre était en partie néo-zélandais. Or la Constitution australienne interdit à tous les détenteurs d'une double nationalité d'occuper des emplois publics. En 2017, le concept de nation a-t-il encore un sens ?

Aujourd'hui, je crois qu'on est tellement tous mélangés que non, ça ne veut plus dire grand-chose. Un Belge est content de manger chinois et un Chinois sera toujours content de manger nos frites.

Je suis moi-même issu d'un mélange assez fou avec un père turco-albanais et une mère flamande, mais cela ne m'empêche pas de me sentir Bruxellois.

Deux Belges ont établi cet été un record du monde en gardant leur barbecue allumé pendant 51 heures, 51 minutes et 51 secondes. Une performance leur permettant de griller quelque 4.000 morceaux de viande. Quel record du monde absurde rêverais-tu de battre ?

Je crois que je peux être l'homme le plus chiant au monde. J'arrive à mettre les gens à bout assez facilement. On me dit souvent que je suis un casse-couille. Dans un vestiaire, après une semaine, tout le monde sait qui je suis.

20 tonnes de Nutella et de Kinder ont été volées en Allemagne pour une cargaison totale estimée à 70.000 euros. Toi aussi, ta vie a déjà ressemblé à un film de Johnny Depp ?

Ma vie, c'est un film. J'ai arrêté l'école à 15 ans, commencé à travailler dans le bâtiment à 16 avant de bosser dans le nettoyage puis d'arrêter complètement le foot à 19 ans. Six mois plus tard, un ami m'appelle et me propose de faire la route avec lui pour aller m'entraîner à Boussu Dour.

Et aujourd'hui, je suis footballeur professionnel en D1...

Une agence immobilière a mis en vente deux villas flottantes d'environ 300 m2 à 4 kilomètres des côtes de Dubaï. Un concept immobilier qui établit des pièces de vie en dessous du niveau de la mer. Toi, elle ressemblerait à quoi la maison de tes rêves ?

Je rénoverais une grande et vieille ferme avec mon père. Peut-être bien dans le Limbourg où je vis actuellement.

Notre truc à nous les Tirpan, c'est la maçonnerie et la toiture. On pourrait déjà donc faire une bonne partie nous-mêmes.

Martin Grimberghs