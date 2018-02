L'actu de Jonathan Buatu

Un avion de la Norwegian Air, reliant New York à Londres est récemment arrivé avec 53 minutes d'avance sur son horaire initial, établissant du même coup un nouveau temps record pour un vol commercial, grâce à des rafales de vent favorables. La dernière fois que tu t'es senti pousser des ailes ?

Le jour de mon mariage, sans hésiter ! C'était le 27 mai 2017, il y a 7 mois. C'était une journée de rêve, une consécration aussi pour ma relation de couple et la preuve que je suis sur le bon chemin. Je ne dis pas que c'est facile tous les jours, mais ce mariage, c'est une bénédiction pour moi. Enfin pour nous. J'espère du moins (rires).

Dans une récente étude publiée par la Royal Society, des chercheurs ont montré que les orques étaient capables d'imiter des sons du langage humain, sans savoir encore à ce stade s'ils comprenaient le sens des mots qu'ils reproduisent. La dernière fois que, toi aussi, tu as dû retenir quelque chose par coeur contre ton gré ?

"Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage..." Je pense au Corbeau et au Renard de La Fontaine, mais il y en a eu d'autres. Beaucoup d'autres. Ma soeur, qui a 8 ans de plus que moi, se comportait tel un tyran avec moi pour que je retienne toutes ces poésies. Si bien qu'elle m'empêchait de manger le soir, tant que ce n'était pas parfait. Je crois que je n'ai jamais eu moins de 18/20 en poésie, du coup ! Comme quoi, les grandes soeurs, parfois...

Les ventes d'alcool ont chuté de 15 % dans les États américains où le cannabis est légal, c'est ce que révèlent des chercheurs, pour qui la consommation de marijuana ne serait pas complémentaire à celle de l'alcool, mais au contraire substituable. Toi, les vices, tu es plutôt du genre à les cumuler ?

Non, mais je reste accro à deux choses : les chiques et Football Manager. FM, c'est partout et tout le temps. Dans mon bain, à la maison, dans le car, entre les entraînements, même pendant que je regarde un film avec Madame. J'ai même doublé ma 5e secondaire à cause de ce jeu. Je n'en dormais plus la nuit. Et les chiques, les bonbons quoi pour les Bruxellois, c'est ma mère qui m'a transmis son addiction, je pense. Comme quoi, les mères parfois... (rires)

Dans le Vermont, aux États-Unis, des automobilistes utilisant l'application Waze, qui propose des trajets alternatifs pour éviter les embouteillages ou les contrôles de police, ont terminé leur course dans le lac Champlain, après avoir suivi scrupuleusement les indications de leur application mobile. La dernière fois que tu as eu tort de vouer une confiance aveugle dans la technologie ?

Quand j'ai claqué 300 euros pour un casque Beats. Trois semaines plus tard, je me suis assis dessus dans le bus et je l'ai explosé. J'en aurais pleuré. Franchement, quand tu débourses autant, tu t'attends à ce que le matériel soit un peu plus costaud quand même !

Un professeur de l'université de Berkeley, en Californie, a entamé son semestre de "Design Innovation" par un "laptop smash" ou, littéralement, la destruction de son ordinateur portable devant des élèves médusés. La dernière fois que tu as utilisé les grands moyens pour te faire entendre ?

C'était avec un ami proche qui s'est, à un moment donné, posé la question de savoir s'il voulait continuer dans le football professionnel parce qu'il connaissait une mauvaise passe. Je lui ai expliqué que ce serait une terrible erreur parce qu'il était bourré de qualités. Je crois que, quelque part, il m'a entendu. Aujourd'hui, c'est moi qui joue moins. Dans ces cas-là, il faut réussir à se dire que ce n'est qu'un passage. Que ton tour viendra forcément tôt ou tard.