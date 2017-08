L'actu de Batubinsika

Un pilote ukrainien a réussi l'exploit d'atterrir sans aucune visibilité sous un orage de grêle en Turquie. Ces conditions climatiques auraient pu coûter la vie aux 121 passagers d'un Airbus A320 de la compagnie Atlas Globas à destination de Chypre, mais n'a finalement fait que dix blessés. Toi, c'est quand la dernière fois qu'on a été fier de toi ?

Je n'avais jamais vu mes parents et mes frères aussi fiers et heureux pour moi qu'après ma signature à l'Antwerp. On est très proche et donc souvent content les uns pour les autres, mais là, c'était vraiment particulier. Plus encore que quand j'ai signé pro à Paris, c'est te dire !

Trois mamies australiennes sont devenues de véritables stars du web après avoir parodié le clip de Beyoncé "Single Ladies" pour sauver leur club de bowling. Toi aussi, tu multipliais les marches parrainées en tout genre quand t'étais gamin pour te faire de l'argent de poche ?

Je ne connais pas trop le principe des marches parrainées, mais moi ce que je faisais pour aller m'acheter des Dragibus, c'était le ménage pour mes parents. J'aimais bien me porter volontaire pour porter les courses aussi. Et comme tout travail mérite salaire, je repartais souvent avec un petit billet.

En voyage dans la république reculée de Touva (extrême sud de la Sibérie), Vladimir Poutine est apparu attrapant un brochet en tenue de plongée sous-marine ou encore en train de bronzer torse nu au pied d'une cascade. Ton dernier selfie réussi ?

C'était cet été à Miami avec des proches pendant les vacances. Faut dire qu'on était nous aussi une belle brochette avec Kingsley Coman, Presnel Kimpembe, Mike Maignan et Roli Pereira de Sa, les gars sûrs de la génération 1995-1996 du PSG. Des potes pour la vie, on est lié !

En Inde, un foetus a été découvert dans le ventre d'un nouveau-né. Celui qu'on a dès lors appelé le "jumeau parasite" mesurait sept centimètres, était doté de jambes, d'un bras, et possédait même un cerveau, mais pas de boîte crânienne. Une malformation extrêmement rare qui ne se produirait en effet qu'une fois toutes les 500.000 naissances. Toi, c'est quoi qui te lie à tes frères ?

Le foot, bien sûr ! Les deux plus grands ont tous les deux fréquenté des centres de formation à Rouen et Châteauroux pour l'un et à Grenoble pour l'autre avant de décrocher. Et le plus jeune, Bryan, est très foot aussi. Il vit d'ailleurs actuellement avec moi à Anvers et va peut-être rejoindre les équipes de jeunes de l'Antwerp. J'ai une grande soeur aussi, mais elle est moins foot.

Si chaque épisode de la série star d'HBO, Game of Thrones, coûte plus de dix millions de dollars, les producteurs ne sont visiblement pas à l'abri d'une petite économie. C'est ce qu'a révélé la chef costumière de la série Michele Clapton avouant que certains costumes étaient conçus à base de tapis Ikea. La dernière fois qu'on t'a traité de radin ?

Je me considère honnêtement comme quelqu'un de plutôt généreux. Généreux, mais gourmand en fait. Mon petit frère m'a râlé dessus l'autre jour parce que j'avais vidé le frigo. Faut encore qu'on trouve nos marques dans la coloc'(rires).

À Honolulu, capitale hawaïenne, il sera bientôt interdit de consulter son portable en traversant la rue. La nouvelle loi approuvée par le maire entrera en vigueur dès le mois d'octobre. Les contrevenants se verront infliger des amendes allant de 35 à 99 dollars. La dernière fois que les nouvelles technologies ne t'ont pas voulu que du bien ?

J'ai une relation très étrange avec mes téléphones. En moyenne, j'en casse d'ailleurs entre deux ou trois par an. La dernière fois, c'était il y a deux semaines en sortant de ma voiture pour aller à l'entraînement. Et la seule fois où j'ai pété mon ordinateur, c'est en explosant mon téléphone sur le clavier. Comme quoi...

Martin Grimberghs