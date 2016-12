L'action de Noël de la Pro League a rapporté 92.300 euros au profit d'Action Damien

L'Action de Noël de la Pro League a pris fin dans la nuit de mardi à mercredi avec la clôture de la vente aux enchères des maillots "Pro League+" et autres expériences et objets uniques.

"Pas moins de 2.307 vies pourront être sauvées à l'aide des 92.300 euros obtenus", précise la Pro League.

C'est le maillot de l'attaquant du FC Bruges Jelle Vossen qui a rapporté le plus d'argent. Il a été vendu 1450 euros. Suivent les maillots des Anderlechtois Youri Tielemans (1000 euros) et Lukasz Teodorczyk (920 euros). Le top 5 est complété par les vareuses du Brugeois Ruud Vormer (750 euros) et de Wilfred Ndidi (650 euros), joueur du KRC Genk en partance pour Leicester.

L'enchère la plus haute de cette Action de Noël, à savoir 4800 euros, a été faite sur le match au choix avec Peter Vandenbempt. Le quart de finale de la Ligue des champions et le match de Jupiler Pro League avec accès aux coulisses ont rapporté respectivement 2050 et 2000 euros.