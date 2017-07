Kavé serré

"Dès que l'entraînement est fini, c'est à mon tour. Je vais aller courir une petite heure. Il faut que je perde ma panse (il soulève son t-shirt). Quand je me mets de profil, elle se voit sur les photos", sourit Yannick Ferrera. En ce mardi 27 juin, l'ambiance sent bon la rentrée des classes malgré le fond de l'air peu estival. Nous sommes au Jeugdcomplex (complexe des jeunes) du KV Mechelen situé à moins de deux kilomètres du stade, le long d'une longue chaussée pavées de nouvelles résidences et de commerces, PME, symboles d'une classe moyenne flamande en pleine croissance.

...