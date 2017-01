" Kalinic peut viser l'élite mondiale "

Lovre Kalinic (26 ans) est le gardien le plus cher de Belgique - 3,1 millions - et le transfert le plus cher de La Gantoise. La doublure en équipe nationale de Danijel Subasic (32 ans, AS Monaco) bat le record du défenseur suédois Erik Johansson, transféré en 2015 de Malmö pour 1,7 million.

" Il est impressionnant ", assure Vedran Runje, actif au Standard entre 1998 et 2001 et entre 2004 et 2006. " Je ne parle pas seulement de son gabarit (2m01 pour 96 kilos). Il peut viser l'élite mondiale. Je me suis occupé de lui à l'académie des jeunes de Split. Il est vif et plonge facilement. Il possède le même calme que Thibaut Courtois. Il est le prochain numéro un croate. Lovre avait atteint son plafond en Croatie. Gand est arrivé au bon moment. Tonci Gabric a déjà formé Stipe Pletikosa et Subasic. Lovre a bénéficié d'une formation complète, avec l'accent sur la sérénité et l'efficacité. Il ne prend pas de risques inutiles. "

Kalinic a signé son premier contrat pro en 2009 et a effectué ses débuts le 23 avril 2011, sous les ordres d'Ante Mise. " Il est très mûr ", poursuit Runje. " Gand est son premier club étranger mais hormis la différence de langue, il n'aura pas de problème. En Croatie, il était le patron du rectangle. Il n'hésite pas à entrer en duel. Il communique et participe au jeu. Il peut même se fâcher quand ses coéquipiers ne remplissent pas leurs tâches ! "

Jerko Tipuric a joué avec Gabric en 1986-1987. " La région regorge de talents. Kalinic a éclos sur le tard. Il espère que la Belgique sera son tremplin vers l'Angleterre. Il devra améliorer sa technique de frappe car Hein Vanhaezebrouck veut que son gardien distille de longs ballons précis mais quand on préserve ses filets dans 19 matches sur 31 avec une équipe aussi banale que le Hadjuk, on peut être confiant. "

