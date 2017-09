Jupiler Pro League: Top 10 des joueurs de la 6e journée

1. Ryota Morioka (Waasland-Beveren) : avec deux buts et un assist, le meneur de jeu japonais a à nouveau été décisif pour les Waeslandiens. Une sensation de ce début de championnat.

2. Jonathan Bolingi (Mouscron) : le vainqueur du match contre le Club Bruges, avec deux buts: un penalty et un heading qui a surplombé Mechele et Horvath. Démarqué des pieds et de la tête. Méritant également sur le plan défensif, dans le pressing et sur les phases arrêtées. Il a déjà inscrit cinq buts et est dans le premier peloton des buteurs.

3. Carlinhos (Standard) : celui qui doit faire oublier Belfodil a déjà séduit son public. Le Brésilien a affiché une énorme rage de vaincre, comme Sclessin aime à en voir.

4. Kiese Thelin (Waasland-Beveren) : le légionnaire d'Anderlecht a réussi trois assists et un but pour ses débuts à Waasland. C'est bon pour la confiance, comme on dit.

5. Olivier Deschacht (Anderlecht) : un assist, un pré-assist,un heading détourné de justesse de la ligne, fort dans les duels et bourré d'enthousiasme. Ce Deschacht-là n'est pas encore usé.

6. Edin Cocalic (KV Malines) : le facteur dominant de la défense malinoise. Tous les autres suivent ses directives. Il a neutralisé l'attaquant Gano.

7. Paul-José Mpoku (Standard) : il est le chef de ce Standard newlook. Quand il est en forme, il est gracieux et agréable à regarder jouer.

8. Thomas Kaminski (KV Courtrai) : il a arrêté le penalty de Derijck et a réalisé d'autres sorties réussies, gagnant un point pour son équipe.

9. Ari Skulason (Lokeren) : l'arrière gauche islandais a signé une brillante partie sur le terrain d'Anderlecht, avec un tir tendu au but. Il avait besoin de temps pour retrouver son rythme, suite à sa blessure pendant la préparation, mais il retrouve se meilleure forme sous la direction de Peter Maes.

10. Henry Onyekuru (Anderlecht) : deux fois à la fête contre Lokeren, il a maintenu Anderlecht dans le match et lui a finalement permis de gagner. L'ailier réalise des actions et est opportuniste devant le but.