Jupiler Pro League: Top 10 des joueurs de la 2e journée

1. Ivan Santini (Anderlecht) : deuxième journée, deuxième hattrick. Quel début chez les Mauves ! Il forme avec Dimata un nouveau duo d'attaque en or qui rappelle Koller-Radzinski.

2. Davy Roef (Waasland-Beveren) : un match superbe. Invincible. Ce n'est que la troisième fois en 32 matches que Roef préservait ses filets à Beveren.

3. Landry Dimata (Anderlecht) : le chouchou de Marc Coucke confère de la profondeur et de la vitesse à la ligne d'attaque. Il en est à trois buts en deux matches.

4. Dion Cools (Club Bruges) : il a affiché la forme et la rage de vaincre requises. Il a parfaitement accompli ce qu'on peut attendre d'un arrière droit, à savoir profondeur, vista et efficacité.

5. Thomas Kaminski (Courtrai) : ses coéquipiers peuvent le remercier pour le nul à l'Antwerp, qui a tiré 23 fois au but sans marquer. Il a plongé les Anversois dans le désespoir.

6. Kaveh Rezaei (Charleroi) : cette fois, il a été titularisé et a marqué deux buts. Il a allié abattage et efficacité devant le but.

7. Guevin Tormin (Cercle Bruges) : mobile et explosif, il est difficile à neutraliser. Il a marqué le but de la victoire et a été impliqué dans deux autres buts.

8. Kenny Steppe (STVV) : il n'avait aucune chance sur le coup franc parfaitement botté par Malinovskyi mais sinon, il a sauvé de bons tirs tendus de Trossard, Malinovskyi, Pozuello, Gano et Maehle, parfois avec l'aide de la latte.

9. Marco Ilaimaharitra (Charleroi) : il s'érige de plus en plus en patreon des Zèbres. Avec ses changements de rythme et sa classe, il dirige l'entrejeu.

10. Hicham Faik (Zulte Waregem) : le Néerlandais d'origine marocaine a impressionné par ses coups de coin et ses coups francs parfaitement bottés contre La Gantoise. Ça lui a valu deux buts - un a été annulé. Pour le reste, sûr ballon au pied et souvent démarqué.