Jupiler Pro League: Top 10 des joueurs de la 26e journée

1. Teddy Chevalier (Courtrai) : trois buts et un assist: difficile d'être plus efficace. Teddy, encouragé par tout le stade, est apprécié à Courtrai et exprime sa gratitude par ses prestations.

2. Nenad Bjelica (Ostende) : il n'a guère eu d'opposition sur son flanc gauche, face à un Appiah faible et un Chipciu en lutte avec lui-même. Le Serbo-néerlandais a joué comme dans ses meilleurs moments à Malines et a été directement impliqué dans les deux buts.

3. Davy Roef (Waasland-Beveren): si son équipe a pris un point contre le leader, c'est en grande partie grâce au jeune gardien. Il n'a été battu que du point de penalty.

4. Hannes Van der Bruggen (Courtrai) : avec Makarenko, il a dominé l'entrejeu pourtant rude de l'Antwerp. Pas en s'engageant dans la bataille physique mais par sa technique et son intelligence de jeu. Ses passes ont été très précises malgré le mauvais état du terrain.

5. Taiwo Awoniyi (Mouscron) : le mercenaire de Liverpool a pesé à lui seul sur la défense du Standard. Avec deux buts et un assist, il présente d'excellentes statistiques.

6. Mehdi Carcela (Standard) : le Belgo-marocain n'a rien perdu de sa classe. Son égalisation (3-3) a mis le feu à Sclessin, ce qui a conduit à une phase finale passionnante et à la victoire.

7. Yannick Thoelen (Gand) : deuxième titularisation et deuxième clean sheet pour le remplaçant de Kalinic, malade. La barre et ses défenseurs axiaux l'ont aidé mais il dégage énormément de confiance.

8. Hassane Bandé (Malines) : il a loupé une belle occasion mais il a été le seul à faire la différence à Malines, d'abord en pointe puis du flanc.

9. Dieumerci Ndongala (Genk) : il n'a pas l'ADN de Genk mais pour la deuxième fois en deux matches, il a été décisif et constamment dangereux du flanc droit.

10. Steve De Ridder (Lokeren) : comme à l'aller, il a rapidement trouvé le chemin des filets, accordant du répit à son équipe. Ensuite, il a sagement accompli son travail défensif et a souvent bien conversé le ballon.