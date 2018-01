Jupiler Pro League: Top 10 des joueurs de la 24e journée

1. Sofiane Hanni (Anderlecht) : souvent critiqué, l'international algérien a déployé ses ailes sur le terrain du Standard. Auteur de trois excellents buts en première mi-temps, il a dominé ses adversaires sur le plan technique.

2. Birger Verstraete (Gand) : maître de l'entrejeu. Il a fait impression par sa combativité, son jusqu'au-boutisme, sa détente, son abattage et son agressivité dans les duels.

3. Razvan Marin (Standard) : omniprésent dans l'axe central des Rouches. Le médian roumain a été impliqué dans toutes les bonnes actions et il a également délivré l'assist sur le troisième but du Standard.

4. Dimitri Mohamed (Mouscron) : il est une garantie de combativité, d'un engagement total. Le capitaine a montré le bon exemple. Il a ouvert la marque de la tête au terme d'une infiltration parfaite.

5. Daniel Vukovic (Genk) : le seul à son niveau à Genk. Il est bien intervenu quand De Petter a surgi seul devant lui avant le repos. Par la suite, il est resté attentif dans son rectangle. Il n'avait aucune chance sur le but égalisateur de Boli.

6. Cristian Benavente (Charleroi): son entrée a retourné le match en faveur des Zèbres. Il a immédiatement égalisé et a permis à son équipe de jouer.

7. Roman Bezus (STVV) : il a retrouvé sa place favorite de distributeur et en a remercié l'entraîneur par une solide prestation offensive et défensive. Il est à nouveau à 100%. Il a été intenable tout en n'hésitant pas à collaborer à la défense.

8. Christian Luyindama (Standard) : impressionnant sur le plan défensif, il a aussi été très présent dans le camp adverse. Il a inscrit deux buts, le premier d'une reprise magistrale.

9. Onur Kaya (Zulte Waregem) : il a couronné sa belle prestation par deux assists. Il gagne des points pour son équipe, qui émerge lentement du trou.

10. Steve De Ridder (Lokeren) : très sûr ballon au pied, il a constamment changé de rythme et a rendu la vie dure à Capon puis à Vandendriessche. Bon technicien, il a beaucoup de profondeur. Il a été omniprésent et a été récompensé par son quatrième but de la saison.