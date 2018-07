Junior Edmilson quitte le Standard pour le Qatar

Junior Edmilson quitte le Standard de Liège pour le Qatar et le club d'Al-Duhail, a annoncé le joueur lui-même dimanche soir, après s'être incliné avec les Rouches en Supercoupe face au Club de Bruges. Le Belgo-Brésilien a disputé l'intégralité de la rencontre dimanche et a même planté un but à la 50e, qui n'a pas permis la victoire des siens.