JPL: Zulte Waregem inflige une nouvelle défaite à La Gantoise

Zulte Waregem ouvrait le score après 3 minutes de jeu grâce à un cadeau de la défense gantoise: la passe de Gigot vers Dussene manquait de puissance, puis les deux défenseurs se gênaient en voulant récupérer le ballon. Résultat, Saponjic s'emparait du cuir et s'en allait tromper Kalinic (0-1).

La réaction gantoise passait par Yaremchuk (10e et 28e). Sur la deuxième tentative de l'avant-centre, le gardien de Zulte Waregem Leali faisait étalage de ses réflexes. En deuxième période, un tir d'Asare passait de peu au-dessus (67e). Leali détournait la dernière tentative gantoise, signée Milicevic (85e). Zulte Waregem contrôlait bien la fin de match et empochait les trois points. Zulte Waregem rejoint Mouscron et Saint-Trond à la troisième place (16 points).

La Gantoise, dont c'est la quatrième défaite en huit rencontres, est treizième (6 points). La journée se poursuit avec le duel entre les deux premiers, Charleroi (17 points) et le Club Bruges (18 pts) à 18h. A 20h00, le Standard (6 pts) recevra Lokeren (7 pts).

Belga