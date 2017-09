JPL: Vainqueur à Charleroi, le Club de Bruges est en tête avec quatre points d'avance

Felice Mazzù et Ivan Leko avaient peu de raisons de changer leurs équipes. Le coach carolo a aligné le même onze de départ avec David Pollet et Kaveh Rezaei en pointe pour la 6e fois d'affilée. L'entraîneur brugeois a une nouvelle fois préféré Wesley à Jelle Vossen en pointe. Sur une centre de Dennis, Dion Cools a surgi au second poteau mais Nicolas Penneteau a contré son envoi des poings (2e).

Cette première alerte n'en a pas appelé d'autres directement. Servi par Matias Nurio, Rezaei a croqué son tir sur la première opportunité des Zèbres (9e). S'ils dominaient leur sujet, les Brugeois manquaient de réalisme à l'image de Dennis, qui a tiré sur Penneteau (12e). Marvelous Nakamba n'a pas été plus efficace lorsqu'il s'est retrouvé devant le but vide, permettant à Nurio de dégager à même la ligne (27e). Hans Vanaken a vu son envoi heurter le montant (34e) et un ballon de Núrio a rebondi sur la transversale (36e). Malgré l'absence de buts, la première période avait été agréable à suivre et la seconde a débuté sur le même élan avec un corner forcé par Pollet (46e) et un tir appuyé de Dodi Lukebakio mal cadré (55e). En sortant Lukebakio pour Clément Tainmont (61e), Mazzù a entamé la série des remplacement tactiques. Leko a suivi avec un changement poste pour poste avec Abdoulay Diaby pour Dennis (62e). Mais les buts allaient venir des pieds de joueurs ayant commencé la rencontre: Wesley (68e, 0-1) et Rezaei (78e, 1-1) sur passe de Tainmont.

Tous les remplaçants n'ont pas eu la même chance: une parade miraculeuse d'Ethan Horvath a empêché Cristian Benavente de donner l'avance aux Zèbres (86e). Par contre, Limbombé a surpris Penneteau d'un tir croisé à l'entrée du rectangle (88e, 1-2). Plus tôt dans la journée, Zulte-Waregem s'est imposé à La Gantoise (1-2). A 20 heures, Standard-Lokeren clôturera cette 7e journée.

Belga