JPL: Un match nul 0 à 0 entre Anderlecht et Bruges

Les Brugeois ont eu la mauvaise surprise de voir Izquierdo, malade, renoncer en dernière minute alors que Michel Preud'homme devait se passer toujours de Diaby et Engels blessés. René Weiler devait lui composer sans Stanciu et Spajic, tous les deux suspendus, côté anderlechtois. La première grosse occasion échouait dans les pieds de Dendoncker dont la demi-volée au milieu de la défense brugeoise passait au-dessus. Cela se passait à la 25e minute juste après la carte jaune reçue par Stefano Denswil. Le Brugeois sera suspendu la semaine prochaine pour la venue de Courtrai.

Fleuri juste avant la rencontre pour ses 40 ans, Timmy Simons était de la partie déjà le 9 septembre 1998 lors de la ... dernière victoire brugeoise au stade Constant Vanden Stock. Le premier envoi cadré est arrivé à la ... 39e minute sur un envoi de la tête de Dendoncker encore qui forçait Butelle à la parade.

Cela chauffait un peu dans le rectangle brugeois, mais la pause était bel et bien sifflée à 0-0. A la 59e minute, Vormer concrétisait une intention plus offensive des Brugeois en plaçant un envoi dans les bras de Boeckx, mais Anderlecht renversait le bras de fer pour porter le danger devant Butelle qui n'était cependant pas alerté outre mesure sur des essais d'Hanni et de Dendoncker peu après l'heure de jeu, mais le danger se précisait pourtant. A la 70e, Chipciu balançait une occasion unique au-dessus du but brugeois. Anderlecht poussait encore dans les dix dernières minutes avec une grosse occasion de la tête pour Kara qui faisait peur à Brutelle. Le marquoir restera pourtant figé jusqu'au bout (0-0, score final).

La Gantoise (5e, 31 pts) et Ostende (4e, 31 pts), qui s'affrontent à 18h00, peuvent réaliser une belle opération au classement. (Belga)