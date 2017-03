JPL: Ostende qualifié pour le play-off 1, Anderlecht et Bruges battus

Tant mieux pour l'intérêt de la 30e journée de dimanche prochain, et tant pis pour les nerfs des joueurs, entraîneurs et supporters des clubs qui ne savent toujours pas s'ils doivent rire ou pleurer. Au final et après de multiples rebondissements un peu partout, on aura enregistré qu'une seule décision définitive.

Ostende a en effet validé son ticket pour l'Europa League, en dépit du nul blanc concédé à domicile contre Lokeren. Mais les deux derniers billets pour le play-off I sont toujours en jeu, et le descendant n'est pas connu. Bruges pouvait espérer se mettre hors de portée d'Anderlecht, et empocher son visa pour l'Europe. Mais il a perdu 2-1 à Genk.

Il conserve cependant la tête du classement vu que les mauves, qui avaient pourtant égalisé après avoir été menés 2-0 à Malines, ont finalement également été battus suite à la joyeuse entrée de Tim Matthys (3-2). Mouscron, grâce à une indispensable victoire (1-0) contre le Standard signée Simon Diedhiou à la 38e minute, conserve l'espoir de se maintenir en D1A.

Westerlo, son unique rival, n'a en effet pas gagné (2-2) à Zulte Waregem où il a pris deux fois l'avance et joué à 11 contre 10 pendant 21 minutes après l'exclusion d'Alessandro Cordaro à la 69e minute. Mouscron devra impérativement gagner à Courtrai dimanche prochain, et espérer que Westerlo s'incline contre Genk, toujours concerné par la lutte pour la 6e place.

Malines, qui a arraché in extremis les 3 points contre Anderlecht, et Charleroi, sauvé par Dorian Dessoleil au bout des arrêts de jeu contre Courtrai (1-1), toujours dans le top 6, l'ont échappé belle.

Mais La Gantoise qui a également émergé de justesse (2-3) à 11 contre 10 à Waasland-Beveren (2-3), et Genk, sont toujours en embuscade. La Gantoise (47 points) qui a son sort en mains recevra Malines (48 points) la semaine prochaine, et Charleroi (48 points) se déplacera à Lokeren. Seul Ostende a donc rejoint Bruges, Anderlecht et Zulte Waregem au paradis.

Mouscron qui risquait l'enfer, n'y est pas encore. L'Antwerp et Roulers entameront dimanche (14h30) dans un Bosuil archi-comble, leur duel pour prendre la place de Mouscron ou de Westerlo en D1A. Le Standard, Courtrai, Eupen, Waasland-Beveren, Lokeren, Saint-Trond, le Lierse, l'Union Saint-Gilloise et Roulers (ou l'Antwerp) iront en play-off II. Mais qui seront les trois autres clubs...