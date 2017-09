JPL: Mouscron s'installe à la troisième place, Malines signe son premier succès de la saison

Au Canonnier, la première période s'achevait avec Eupen aux commandes après trois buts de belle facture. Govea ouvrait le score sur coup-franc (1-0, 35e). Tirpan égalisait d'une demi-volée de l'entrée du rectangle sur les suites d'un corner (1-1, 39e). Leye profitait d'une erreur de Bailly pour lober le gardien mouscronnois (1-2, 45e).

Mouscron égalisait au retour des vestiaires grâce à un but contre son camp de Loties (53e). Les 'Hurlus' reprenaient définitivement l'avantage grâce à Bolingi, qui sautait plus haut que van Crombrugge (70e). Mouscron terminait la rencontre à dix après l'expulsion d'Amallah (90e+1). Contre Saint-Trond, Malines ne mettait que 11 minutes avant de trouver l'ouverture via Bandé, après une belle action de Croizet. Bandé, 18 ans, doublait la mise en seconde période, au terme d'un mouvement collectif (74e). Botaka manquait de peu de relancer le suspense: son bel enchaînement contrôle poitrine-retourné était dévié sur la latte par Coosemans (82e). Cocalic écopait d'une deuxième jaune laissant Malines à dix (90e+1).

Au classement, Mouscron rejoint Saint-Trond à la troisième place (16 points), derrière le Club Bruges (18) et Charleroi (17). Malines, dont c'est la première victoire en championnat, remonte en 12e position (7 points). Eupen (4) est avant-dernier, devant Ostende (2), qui a partagé 1-1 à Genk (9) dans l'après-midi. La journée se poursuit samedi avec Waasland-Beveren/Anderlecht.

Dimanche, trois rencontres sont au programme: La Gantoise/Zulte Waregem, Charleroi/Club Bruges et Standard/Lokeren.

Belga