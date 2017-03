JPL: Mouscron s'impose contre le Standard et peut encore rêver du maintien

Avec quatre points de retard sur Westerlo au matin de cette avant-dernière journée, le Royal Excel Mouscron n'avait plus son sort entre ses mains. Face au Standard, déjà éliminé de la course aux play-offs I, le club hurlu a fait sa part du travail. En effet, l'équipe de Mircea Rednic s'est imposée sur le plus petit des écarts grâce à un but de Simon Diedhiou (1-0, 38e), prêté par La Gantoise.

Dans le même temps, Westerlo a bien failli réaliser l'exploit de s'imposer au Stade Arc-en-ciel de Zulte Waregem. Mis sur de bons rails grâce à un but précoce de Benjamin De Ceulaer (0-1, 12e), Westerlo a ensuite été rejoint suite à un but d'Alessandro Cordaro (1-1, 44e). Au retour des vestiaires, Silvère Ganvoula a remis les Campinois aux commandes (1-2, 52e).

Alors que l'équipe de Francky Dury était toujours dans la partie, Cordaro a été exclu pour une faute jugée dangereuse par l'arbitre de la rencontre (69e). On se dirigeait tout droit vers une victoire campinoise, qui scellait le sort de l'Excel en D1A, quand Sander Coopman a finalement égalisé suite à un cafouillage dans la surface (2-2, 90e+2). Si Mouscron (21 pts) s'impose la semaine prochaine à Courtrai et que Westerlo (23 pts) ne gagne pas contre Genk, les Hennuyers seront sauvés. (Belga)