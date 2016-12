JPL: Mouscron débute l'ère Rednic par une large défaite contre Malines (1-4)

Mouscron disputait son premier match sous les ordres de Mircea Rednic. Malines débloquait la situation grâce à une frappe croisée de Kolovos (35e). Mouscron égalisait aussitôt. Une percée dans la défense de Diedhiou était concrétisée par Markovic (38e). Mais Malines reprenait rapidement les commandes. Servi par El Messaoudi, Matthys trompait Delac d'une balle piquée (41e).

En deuxième période, les deux équipes avaient tour à tour l'occasion de marquer. C'est finalement Bjelica qui faisait trembler les filets, après s'être joué de deux défenseurs et avoir surpris Delac au premier poteau (69e). El Messaoudi écopait de deux jaunes en cinq minutes et laissait Malines à dix (82e). En fin de match, Vitas fixait le score à 1-4 sur penalty (90e+3). Mouscron enregistre une sixième défaite consécutive et un neuvième match sans victoire.

Dans l'autre rencontre de la soirée, un but rapide de Wolke Janssens (6e) a permis à Saint-Trond de s'imposer 0-1 à Courtrai. Saint-Trond aurait même pu doubler la mise en contre par Gerkens (18e) et Proschwitz (40e).

En seconde période, le gardien Pirard a préservé la victoire de Saint-Trond en intervenant devant Saadi (73e). Au classement, Mouscron reste bloqué à 11 points et partage la dernière place avec Westerlo, qu'il devance au nombre de victoires.

Saint-Trond, 16 points, se donne de l'air et dépasse Waasland-Beveren (15 points) pour s'installer en treizième position. Septième, Malines, 28 points, revient à trois longueurs du top-six. Courtrai, 24 points, est dixième.

Belga