JPL: Mouscron bat Eupen (3-0) et se rapproche de Westerlo et Waasland Beveren

Un déboulé d'Eric Ocansey sur la droite a lancé Eupen vers l'avant (1e). Jeffren a lui effectué une percée sur la gauche. Suite à un relais avec Fahad Al-Abdulrahman, le ballon est parvenu à Mamadou Sylla, qui a tiré sur la transversale (3e). Mouscron était à la peine et Mergim Vojvoda a écopé d'un carton jaune pour une faute sur Jeffren (8e).

Cette phase a cassé le rythme des Pandas et Mouscron en a profité pour prendre le match en mains. Mickaël Tirpan a eu coup sur coup deux possibilités de tirer au but, qu'il a gaspillées (16e), et Diedhiou a mis le ballon juste à côté (17e). Markovic a alors prouvé que Mouscron était devenu le patron: le Serbe a arraché un ballon à Ibrahim Diallo avant de servir Matulevicius (21e, 1-0). Les Hennuyers ont poursuivi le travail de sape et ont obtenu un penalty pour une faute de Diallo sur Diedhiou que Markovic a transformé (43e, 2-0).

Le Hurlus ont frappé dès la reprise par Diedhiou, qui a poussé au fond un ballon servi par Tirpan (48e, 3-0). Dès cet instant, les deux équipes ont donné l'impression d'attendre le coup de sifflet final. Une reprise passant loin au-dessus de l'Eupenois Jean-Thierry Lazare n'a pas relevé le niveau de la rencontre (61e). Pas plus qu'une accélération sur la gauche de Nathan Kabasele (66e), l'attaquant prêté par Anderlecht monté au jeu à la place de Matulevicius (57e).