JPL: Le FC Bruges bat Mouscron et termine l'année en tête du championnat

C'est l'Excel qui a ouvert le score après 8 minutes de jeu. Aristote Nkaka, servi par Trezeguet, trompait Butelle de la tête via le poteau, inscrivant son premier but en championnat. Les hommes de Mircea Rednic créaient la surprise en menant 0-1 à la mi-temps.

Ils furent près de doubler la mise en début de second acte, encore via Nkaka, dont le tir touchait la transversale brugeoise. L'égalisation brugeoise tomba à l'heure de jeu suite à une erreur du gardien mouscronnois. Van Rhijn bottait un coup franc des 30 mètres. Delac se laissait surprendre par le rebond et laissait le cuir entrer dans sa cage. A la 68e, Van Rhijn centrait pour Vossen qui mettait les Gazelles aux commandes du match: 2-1, score final.

Avec 43 points, le FC Bruges reprend la 1e place qu'il avait provisoirement laissée à Anderlecht à la suite de la victoire des Mauves 0-2 à Charleroi plus tôt dans la soirée. Anderlecht est 2e avec 41 points. Mouscron fait la mauvaise affaire du jour. L'Excel est lanterne rouge avec 12 points, distancé par Westerlo (15 points) après le succès campinois face à Courtrai (4-1) lundi après-midi.