JPL: La Gantoise et Ostende se quittent dos à dos

Ostende avait ouvert la marque d'une splendide frappe de Yassine El Ghanassy (l'ancien gantois) à la 20e minute de jeu (0-1). Ce n'était alors que le 4e but encaissé par La Gantoise dans son Ghelamco Arena cette saison. Les Gantois réagissaient de suite, même si le but de Kalifa Coulibaly était annulé pour une faute de l'attaquant malien.

A la demi-heure, Coulibaly encore frappait sur la transversale. La Gantoise prenait logiquement le jeu en main à la reprise, mais les Ostendais d'Yves Vanderhaeghen restaient bien organisés. Les actions gantoises restaient aussi trop timides à l'image de ce coup de tête de Simon à l'heure de jeu, trop faiblard que pour inquiéter Ovono, le gardien ostendais. La Gantoise se cassait les dents sur la défense d'Ostende qui ne ressortait que rarement en contre. A la 74e, Ostende, Dimata en particulier, réclamait, en vain, un penalty. Il fallut attendre la 79e pour voir La Gantoise égaliser, de volée par Coulibaly (1-1). Les doigts d'Ovono allaient encore chauffer sur un envoi de Saief une minute plus tard, mais le score ne bougeait plus: 1-1.

Au classement général, Ostende et La Gantoise sont à hauteur d'Anderlecht à la 3e place avec 32 points, pour 34 à Bruges, deuxième, et 35 à Zulte Waregem. Plus tôt dans la journée, Anderlecht et Bruges avaient partagé aussi 0 à 0. A 20h00, le Standard reçoit Westerlo pour la dernière rencontre de cette 18e journée. Genk ayant joué vendredi en Europa League en Italie, a reporté son match à Waasland-Beveren. (Belga)