JPL: choc entre Zulte Waregem et le Club Bruges en ouverture de la 3e journée

Zulte Waregem (0-5 à Eupen et 2-0 contre St-Trond) et le Club Bruges (0-4 à Lokeren et 3-1 contre Eupen) ont remporté leurs deux premiers matches de championnat et viseront la tête du classement général. Charleroi, le troisième larron auteur d'un deux sur deux aussi, pourrait profiter de la rivalité flandrienne, mais les Carolos affrontent Anderlecht (dimanche à 18h00) dans l'autre choc de cette troisième journée.

Le Standard, qui se déplace à Saint-Trond (dimanche à 20h00), Anderlecht, le champion sortant, et l'Antwerp, le néo-promu qui reçoit Genk dimanche (14h30) sont les trois autres équipes encore invaincues avec 4 points au compteur.

Samedi, La Gantoise, à Malines (18h00), Ostende (qui reçoit Waasland-Beveren 20h30), Lokeren, avec son nouvel entraîneur Peter Maes (face à Mouscron à 20h00) et Eupen (contre Courtrai à 20h00) chercheront à décrocher leur(s) premier(s) point(s) de la saison.

Si Lokeren a changé d'entraîneur cette semaine, c'est aussi le cas des Trudonnaires qui se sont séparés de l'Espagnol Tintin Marquez. Chriso O'Loughlin, le T2, sera sur le banc pour le duel de Saint-Trond face au Standard en clôture de cette troisième journée dimanche (20h00).