JPL: A dix pendant la dernière demi-heure, le Standard bat Westerlo (3-1)

Bien qu'étant en supériorité numérique suite à l'exclusion de Collins Fai (61e), les Campinois ont réduit la marque par Khaleem Hyland (90e+2) Au classement, le Standard est 7e avec 28 points tandis que Westerlo reste bloqué à la dernière place (11).

Aleksandar Jankovic a pris le risque de lancer Benito Raman et Jean-Luc Dompé, à peine remis de blessures. En défense, William et Elderson ont remplacé Alexander Scholz et Corentin Fioré, indisponibles. Jacky Matthijsen a aligné Kristof Van Hout dans le but à la place de Koen Van Langendonck, blessé à l'échauffement.

Pour y avoir joué, Van Hout connaît l'enfer de Sclessin. Il a eu une première frayeur sur un tir d'Eyong Enoh (5e) avant de commettre une erreur sur un envoi d'Ishak Belfodil (6e). Van Hout a eu un coup de chaleur quand Sa a tranformé un penalty accordé pour une stupide faute de main de Jordan Mustoe (8e, 1-0). Le gardien campinois a constaté que le début de rencontre était bouillant quand Laifis l'a trompé d'une reprise de la tête (16e, 2-0). A partir de ce moment, le Standard a temporisé mais a eu la chance que Silvère Ganvoula, étrangement seul, a expédié le ballon sur Guillaume Hubert (35e).

Belga