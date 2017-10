Joker de luxe Batshuayi?

Batshuayi a célébré lundi son 24e anniversaire. "Ils m'ont offert un gâteau, mais je ne pouvais pas trop le manger car un match arrive. J'aurais préféré après le match", s'est amusé Batshuayi.

Souvent décisif quand il monte au jeu, Batshuayi ne veut pas être cantonné au rôle de joker de luxe. "Je suis efficace quand on fait appel à moi. Mais je ne suis pas un joker de luxe, car j'ai aussi commencé des rencontres. Je le suis peut-être plus en équipe nationale, car je n'ai été titularisé qu'une seule fois. Et pour ces deux rencontres, ce sera pareil: si on fait appel à moi, je serai efficace et je me donnerai à fond."

Malgré des statistiques flatteuses, que ce soit en club avec Diego Costa d'abord puis Alvaro Morata, ou en équipe nationale, Batshuayi n'a pas encore réussi à devenir un titulaire indiscutable. Que lui manque-t-il pour le devenir? "Marquer encore plus, être encore plus efficace, travailler encore plus. Peut-être râler plus, ça pourrait marcher (rire). Je ne peux pas vraiment répondre, c'est au coach de décider."

Christian Benteke absent et Romelu Lukaku incertain: la chance de voir Batshuayi titulaire à la pointe de l'attaque des Diables en Bosnie-Herzégovine samedi en qualifications pour la Coupe du monde 2018 a fortement augmenté. "Mon état d'esprit reste le même: je suis toujours motivé, j'ai toujours la même envie de jouer. Je travaille de mon côté et je fais confiance à l'entraîneur pour la tactique."

Déjà lors des rassemblements précédents, Batshuayi semble avoir devancé Benteke et Origi dans la hiérarchie de Roberto Martinez comme doublure de Lukaku. "Si on regarde les statistiques, c'est vrai, je suis peut-être passé devant. Mais tout peut changer en fonction de la tactique ou de l'adversaire." Quoi qu'il en soit, Batshuayi a "un bon feeling" avec ses concurrents en équipe nationale. "On est de la même génération. Quand quelqu'un marque, on se félicite. Ici, Benteke vit une période difficile, je lui ai envoyé un message."